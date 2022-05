Türkiye Gazetesi

Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre yaya halindeki 2 kişi yolda dönüş yapan otomobildeki kişiye el hareketi yaptı. Kendileri laf atıldığı gerekçesiyle otomobili durdurarak yaya şahısların yanına giden otomobildekiler arasında önce sözlü tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.’yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.’nın başına tekmeyle de vurdu. Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

