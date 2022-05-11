Adıyaman’ın Gerger ilçesinin kuzeyindeki dağlık alanda meydana gelen olayda Bildişin mevkiinde bir vatandaş gezerken 2 boz ayının kendisinin yanına doğru geldiğini gördü. Cep telefonu kamerasını açan vatandaş ayılara “La nereye” diyerek seslendi.
“AYILARIN KAÇIRMAYA TEK SÖZÜ YETTİ”
Ayılar adamın bu sözleri üzerine hızlıca vatandaştan uzaklaşarak kaçmaya başladı. Vatandaşın o anları kayıt altına aldı. Vatandaşın bu sözleri videoyu izleyenlerin yüzünü güldürdü.
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