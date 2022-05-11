Türkiye Gazetesi

Trépanier baykuş konduğu için çekimi durdurdu. Dev kuş, fotoğraf makinesinin tele objektifine kondu. Fotoğrafçı kısa süreli panik yaşarken birlikte çekim yaptığı arkadaşı Thomas Pham-Van, bu ilginç anın fotoğrafını çekmeyi başardı.

“FOTOĞRAFINI ÇEKMEK BAMBAŞKA BİR AYRICALIK”

Baykuş hiçbir şey olmamış gibi 30 saniye kadar makine üzerinde dururken Pham-Van, “Bu muhteşem kuşu gördüğüme ve onun uçarken fotoğrafını çekme ayrıcalığına sahip olduğum için çok seviniyordum. Onun fotoğraf makinesinin üzerine tünemiş halde fotoğrafını çekmek ise bambaşka bir ayrıcalık oldu” dedi.

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