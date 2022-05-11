Türkiye Gazetesi

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerpiçli Mahallesi'nde yaşayan Talip Kocaboz (65), eşi Firdevs Kocabaz ile birlikte fındık bahçesinde çalışmaya gitti. Yaşlı çift, bahçedeki işleri bittikten sonra eve döndü. Talip Kocaboz odunları düzeltmek için dışarıda kalırken eşi yemek yapmak üzere eve girdi. Firdevs Kocabaz, yemek hazır olunca kocasını çağırmak üzere bahçeye çıktı.

Kadın, eşini hareketsiz halde yatarken görünce olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine sevk edilen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kocaboz'un kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak.

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