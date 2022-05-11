Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Yahşihan'da ikamet eden 60 yaşındaki Kadir Hacıbaloğlu, dün sabah site otoparkındaki arabasının yanına gitti. Hacıbaloğlu, aracının tamponuna ve bazı bölümlerine zarar verildiğini gördü. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını seyredince hayatının şokunu yaşadı. Aracına zarar verenlerin, sürekli beslediği köpekler olduğunu gördü.

"ONLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Çocukluğundan beri sokak hayvanlarına baktığını aktaran Hacıbaloğlu "Emekli maaşımın üçte biriyle mama alıyorum, hayvanlara dağıtıyorum. Bir buçuk haftadır şehir dışındaydım. O yüzden köpekleri besleyemedim. Onlar da bana ders vermek istemiş. Aracın altına girip kablolarını bile parçalamışlar. Tekrar gidip mama verdim, gönüllerini aldım. Hepsinden özür diliyorum" diye konuştu.

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