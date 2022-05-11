Türkiye Gazetesi

Samsun'un Atakum ilçesinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Yusuf Bingöl arkadaşlarına veda mesajı gönderip denize atlayarak hayatına son verdi. Öte yandan Bingöl'ün cansız bedeni sabaha karşı bulundu.

GERİYE EŞYALARI KALDI

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Yasin Bingöl, girdiği bunalım sonucu gece saat 01.30 sıralarında arkadaşına veda mesajı attı ve daha sonra da Halk İskelesi'nden Karadeniz'e atladı. Hemen Halk İskelesi'ne giden arkadaşları, Yasin Bingöl'ün mont, cep telefonu ve ayakkabısı ile bazı eşyalarını buldu.

Durum polise bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde arama çalışması yaptı. Sabaha karşı Yasin Bingöl'ün cansız bedeni bulundu ve sudan çıkarıldı.

Üniversiteli gencin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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