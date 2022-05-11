Türkiye Gazetesi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde ikamet eden ve Covid-19 salgınının ilk günlerinde evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ile kurduğu diyaloglarla tanınan Tevhide Yalçın'dan acı haber geldi. Bir ihtiyacı olup olmadığını soran görevlilere, "Üzümler olunca da gelin" cevabını veren Tevhide nine, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi, yakınlarının ve jandarma görevlilerinin omuzlarında Yunus Emre Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Yaşlı kadın, Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Güler ve çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi. Tevhide Yalçın'ın eşi Mehmet Yalçın (88) da 2 ay önce yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle vefat etmişti.

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