Türkiye Gazetesi

10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali cuma günü başlıyor. Üç gün sürecek festival, her zamanki gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Etkinlik kapsamında 15 Mayıs Pazar günü "Acı Biber Yeme Yarışması" düzenlenecek. Yarışmada tava ciğerin olmazsa olmazı Karaağaç acı biberini en çok yiyen kişi ağırlığınca ayçiçeği yağı kazanacak.

"ALTIN YERİNE YAĞ"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, her yıl yarışma birincisine altın verildiğini ancak bu yıl aile bütçesine katkı amacıyla ödülü Ayçiçek yağı olarak belirlediklerini belirtti. Festivalin "Edirne’ye gel, ciğerimi ye" temasıyla gerçekleşeceğini aktaran Gürkan, "Malum ayçiçeği yağı fiyatları çok arttı. Biz de bu senenin en çok acı biber yiyen yarışmacısını kendi ağırlığınca Ayçiçek yağı ile ödüllendireceğiz. Amacımız şu anda çok pahalı olan Ayçiçek yağı ile yarışma birincisinin ailesine katkı yapmak. Çekişmeli bir yarışma olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayçiçek yağına rakip olacak! Ekim alanı 9 kat arttı Son dönemde Zeytinyağı ve ayçiçek yağına gelen zamlar nedeniyle vatandaş uygun fiyatlı yağ alternatifi arayışına girdi. Vatandaşın cebini rahatlatacak haber ise Edirne'den geldi. Ayçiçek yağı üretiminin büyük bir bölümünü karşılan Trakya bölgesinde çiftçi hem ekonomik getirisi hem verimliliği yüksek olan kanolaya yöneldi. Edirne’de kanola yağı için bitkinin ekimi 11 bin dekardan 90 bin dekara artırıldı.

İngiltere’de ayçiçek yağı krizi büyüyor! Fiyatlar arttı satışlara sınırlama getirildi Ayçiçek yağı krizi İngiltere’de de başladı. Bazı market zincirleri, yemeklik yağ satışlarına sınırlama getirdi. Öte yandan yağ fiyatlarında da yüzde 10 fiyat artışına gidildi. Marketlerden yayınlanan görüntülerde, reyonlara ibre asılarak satışlara sınırlama getirildiği görüldü.