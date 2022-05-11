Türkiye Gazetesi

Manisa Turgutlu'da işçi servisi, demir yüklü tıra çarptı. Can pazarı yaşanan kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Manisa - Turgutlu arasındaki karayolunda yaşandı. Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikadan işçileri alan 45 J 6405 plakalı servis, aynı istikamette seyir halindeki 45 LT 505 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, ekiplerin çalışmalarına devam ediliyor.

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