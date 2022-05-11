Türkiye Gazetesi

Denizli’de ailesi dışarıda olduğu sırada apartmanın 6. katında bulunan evlerinin balkonuna çıkan 17 yaşındaki genç kız intihar etmeye kalktı. Çevrede toplanan kalabalık korku dolu anlar yaşadı.

UZUN ÇABALAR SONRA İKNA EDİLDİ

Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana gelen olayda edilen bilgilere göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K. (17), ailesi dışarıda olduğu sırada apartmanın 6. katında bulunan evlerinin balkonuna çıktı. Balkondan sarkan genç kızı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri hava yatağını açarak önlem aldı.

Bir süre genç kız görevliler tarafından ikna edilirken, vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Trafiğin kapatıldığı caddede ekiplerin uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği genç kız indirilerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından kalabalık dağılırken, cadde ise tekrar trafiğe açıldı.

İntihar girişiminde bulunan genç kızı polis ikna etti! Kayseri’de 17 katlı binanın 12’nci katındaki evinin balkonundan atlamaya kalkışan genç kız, polis ekipleri tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçti.

Parasını alamayınca vincin üzerine çıktı, 8,5 saat sonra ikna edildi Metrelerce yüksekti vincin üzerine çıkarak intihara kalkışan ve parasını alamadığını ileri süren vinç operatörü, 8,5 saat süren ikna çabalarının ardından intihar etmekten vazgeçti.