Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de oturan 43 yaşındaki Hatice Çaltı'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil’i arayıp yardım istedi. İhbar sonrası kadının ikametine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri, Çaltı’yı banyoda hareketsiz halde buldu. Başından yaralanan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

DAHA ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Geçen yıl kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedilerek yaralandığı öğrenilen Çaltı'nın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Beş aylık ikiz bebeklere hamile kadının kalp krizinden ölmüş olabileceği düşünülürken gerçek otopsiyle tespit edilecek.

Kan donduran olay: Hamile kadını öldürttü, karnından bebeğini çaldı Kolombiya'da düşük yaparak bebeğini kaybeden 23 yaşındaki kadın, kiralık katil tutarak hamile olan evsiz bir kadını öldürttü. Kadının karnından bebeği çalan ve bu iş için kiralık katile 5 bin dolar ödeyerek korkunç bir olaya imza atan kadının planı, bebeğin hastane kontrolünde ortaya çıktı.

Her 10 kadından birinde görülüyor, tedavisi hamilelik şansını artırıyor Rahmin içini döşeyen hücrelerin çeşitli etkenlerle rahim dışında yerleşerek büyümeleri endometriozis, toplumdaki bilinen adıyla ‘çikolata kisti’ olarak tanımlanıyor. Son yıllarda görülme sıklığı artan endometriozis hakkında uzmanlar uyarıda bulunuyor. Peki, endometriozis (çikolata kisti) neden olur, tedavisi nasıl yapılır? Uzmanından öğrenelim…