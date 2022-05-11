Türkiye Gazetesi

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT) dikkati büyük bir hırsızlığı ortaya çıkardı. JASAT ekipleri, Balışeyh ilçesi yakınlarında kalorifer peteği taşıyan bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Sürücü Y.H, kalorifer peteklerini, öğretmen D.Ç. nezaretinde Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyündeki eski bir okuldan aldığını söyledi. Şahıs, petekleri Keskin ilçesindeki başka bir okula götürdüğünü iddia etti.

42 KALORİFER PETEĞİNİ SATMIŞ

Ancak ekipler, son söylediği kısmın yalan olduğunu belirledi. Yapılan araştırma neticesinde, öğretmen D.Ç'nin okuldaki 42 kalorifer peteğini hurdacılara sattığı belirlendi. D.Ç. ile bunları satın alan Y.H. ve U.H. karakola götürüldü.

TUTUKLANDI, AÇIĞA ALINDI

İşlemlerinin ardından Delice Adliyesine sevk edilen D.Ç. tutuklandı. Diğer zanlılar hakkında "hırsızlık malı satın almak" suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan, Delice Kaymakamlığınca da hakkında idari soruşturma başlatılan D.Ç. açığa alındı. D.Ç'nin 2018'de kapatılan köy okulunda müdür olarak görev yaptığı, ardından ilçedeki başka bir okula öğretmen olarak görevlendirildiği belirtildi.

DEĞERİ 30 BİN TL

Hurdacılara satılan kalorifer peteklerinin ise 30 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

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