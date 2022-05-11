Türkiye Gazetesi

Kayseri Melikgazi ilçesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde ilerleyen bisikletli bir kişiye otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen bisikletli düştüğü yerden kalkamadı. Otomobil sürücüsü ise kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, bisikletli şahsın öldüğünü belirledi. Cenaze morga kaldırıldı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri, kazaya karışan otomobili Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Elif Sokak üzerinde terk edilmiş halde buldu. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Manisa'da otobüs tıra çarptı: 1 ölü, 30 yaralı Manisa'da korkunç bir kaza meydana geldi, işçi servisi, demir yüklü tıra çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Hakkari'de korkunç kaza: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı Hakkari'de bir minibüs ile otomobil çarpıştı ve feci kazada 1'i polis olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Yaya geçidindeki kazada isyan ettiren tahliye kararı Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaya geçidinde bir otomobilin çarpması sonucu 5 metre havaya fırlayarak hayatını kaybeden Sultan Erkan’ın kızı, sürücünün tahliye edilmesine isyan etti.