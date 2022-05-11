Türkiye Gazetesi

Kazakistan’da bir çocuk, yaşadığı binanın 8’inci katında bulunan pencerede asılı kaldı. 3 yaşındaki çocuğun hayatını 37 yaşındaki Sabit Shontakbaev alt kattaki dairenin penceresinden dışarı çıkarak kurtardı.

ANNESİ ALIŞVERİŞE GİTMİŞ

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da bulunan bir binanın 8’inci katında bulunan ve yerden yaklaşık 80 metre yükseklikteki pencerede asılı kalan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Arkadaşıyla işe gittiği sırada çevredekilerin çığlıkları üzerine pencerede asılı olan küçük çocuğu gören 37 yaşındaki Sabit Shontakbaev, hayatını riske atarak alt kattaki dairenin penceresinden dışarı çıkarak, küçük çocuğu dairenin içerisine çekti. Küçük çocuğun kurtarıldığı anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Çocuğun annesinin alışveriş için evden ayrıldığı ve yalnız olduğu belirtilirken, çocuğun pencerenin altına yastıklar ve yumuşak oyuncaklar yığdığı ve ardından pencerenin dışına çıktığını ifade edildi.

“O AN SADECE ÇOCUĞA YARDIM ETMEK İSTEDİM”

Shontakbaev yaptığı açıklamada, “İnsanların toplandığını fark ettik ve hemen başımı kaldırdım ve sekizinci kattan sarkan bir kız gördüm” ifadelerini kullanarak, hemen binanın 7’inci katına çıktığını aktardı. Shontakbaev, "Kapıyı çaldık ve neyse ki hemen kapıyı açtılar" ifadelerini kullanarak, “O anda hiçbir şey düşünmedim, sadece çocuğa yardım etmek istedim” dedi.

MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Çocuğu kurtardıktan sonra işe gittiğini aktaran Shontakbaev, “'Ailesini görmedim bile. Daha sonra, arkadaşımla doğruca işe gittim” ifadelerini kullanarak, “Çocuğu kurtardım ve ayrıldım. Haberlerde ve sosyal ağlarda aniden bana kahraman demeye başladılar. Eylemlerimi kahramanca görmüyorum. Bana göre, böyle durumlarda herkes yardım eli uzatmalı” dedi.

Shontakbaev, Acil Durum Bakan Yardımcısı İbrahim Kulshimbayev tarafından madalya ile ödüllendirilirken, Nur Sultan Belediye Başkanı Altay Kulginov tarafından ise tebrik edildi.

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