Türkiye Gazetesi

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü Elâzığ’a geldi. Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 180 Ahıska Türkü, Elâzığ Havalimanı’nda Vali Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız’ın da bulunduğu karşılama komitesince çiçekler ve bayraklarla karşılandı.

Bekleme salonuna alınan Ahıska Türkleri ile bir süre sohbet eden Vali Toraman, tarih boyunca çeşitli sebeplerle zorluklar çekmiş Ahıska Türklerinin karşısında duygulu anlar yaşadı. Havalimanı’nda ihtiyaçları giderilen gruptakiler daha sonra yerleştirilecekleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine otobüsle götürüldü.

"BURADA ARTIK KENDİ EVLERİNDELER"

Vali Toraman, Ahıska Türklerinin artık kendilerine emanet olduğunu vurgulayarak "İnşallah biz onların yanındayız ve her zaman olmaya devam edeceğiz. Burada artık kendi evlerindeler, ortalık sakinleşip düzenleninceye kadar onları misafir edeceğiz" dedi.

Türkiye’nin kendilerine sahip çıktığını kaydeden Ahıska Türkü Sara Esker de "Allah herkesten razı olsun, gerçekten çok sevinçliyiz, Erdoğan abimizden, herkesten de Allah razı olsun. Türkiye’de kendimizi çok güvende hissediyoruz, hissedeceğiz de vatan sağ olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talep etmişti! Mariupol'deki tüm kadın yaşlı ve çocuklar tahliye edildi Ukrayna’nın Mariupol kentindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine, Rusya Savunma Bakanlığı vatandaşların tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurmuştu.