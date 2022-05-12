Türkiye Gazetesi

Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri’nin çevresinde yetişen Eber Sarısı bu senede eşsiz güzelliği ile bu yılda açtı. Endemik bitki türleri arasında yer alan izinsiz koparılmasının cezasının çevre kanununa göre 109 bin TL olduğu öğrenilen Eber Sarısı’nı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyüne akın ediyor. Eber Gölü Afyonkarahisar’ın Bolvadin ve Çay ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesi ile Eber Sarısı ( Vuralia turcica- Thermopsis turcica) açtı.

Eber Sarısı’nın açması aynı zamanda baharın ve sıcak havalarında gelmesinin müjdecisi olarak biliniyor.

Eber Sarısı yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olarak bilinmekte.

EBER SARISI KÖYÜMÜZÜN SİMGESİ

İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcut.

Derekarabağ Köyü Muhtarı Mevlüt Günyaz, Eber Sarısı’nın bu yıl da büyük bir güzellikle açtığını ve herkesi kendisine hayran bıraktığını kaydederek, “Bu çiçek yani Eber Sarısı köyümüzün simgesi. Biz bu bitkiyi koruyoruz, gözetliyoruz. Bunun yanında daha geniş alanlarda yetişmesini ve gözetlenmesini istiyoruz” dedi.

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