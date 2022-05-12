Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.
Çalışma yapılacak süre boyunca TEM’in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu’na yönlendirilecek.
Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kazada, yaralılar var Bolu Dağı viyadüğünde 6 aracın karıştığı bir zincirleme kaza oldu. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bolu Dağı'nı sis kapladı, sürücüler zor anlar yaşıyor D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi sisle kaplandı. Yoğun sis yüzünden görüş mesafesinin oldukça az olduğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı.