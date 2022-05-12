Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya giden 61 yaşındaki Ömer Saydan’dan haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaptığı arazi arama taramasında Saydan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Saydan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.