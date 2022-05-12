Gaziantep’te 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 kilo esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı.
Gaziantep emniyeti zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. Uyuşturucu madde satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüten narkotimler, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Elde edinilen bilgiler üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, 2 gün önce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 200 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
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