Edirne'de işçileri taşıyan minibüs alev aldı, sürücünün durumu fark etmesi üzerine yolcular yangından yara alamadan kurtuldu. Olay Edirne’nin merkez ilçesine bağlı Avarız köyü yakınlarında yaşandı. Fabrika işçilerini taşıyan Sinan Sayan idaresindeki servis minibüsü seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.
SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
Yangını fark eden sürücü, minibüsü durdurarak yolcuları indirdi. Saniyeler içinde alevlere teslim olan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
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