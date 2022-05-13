Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 22 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı binanın 4. katından beton zemine düştü. Talihsiz gencin bir süredir psikolojik sorunalr yaşadığı ortaya çıktı.

PSİKOLOJİK SORUNLARININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay, Dalaman’ın Seyfettin İnce Caddesi’nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ethem Tözalgan, 4 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Olayda yaşamını yitiren gencin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, gencin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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