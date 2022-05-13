Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz, bilimsel çalışmalar için altı sene önce 200 kovanda arı beslemeye başladı. İlaç yapımında kullanılacak arı ürünlerinin üretilmesi için gerçekleştirilen projeye, Tarım ve Orman Bakanlığı da destek verdi. Uçmakdere mevkiinde bulunan kovanlar, geçtiğimiz günlerde tahrip edildi. Jandarma zanlıların peşine düşerken Muz, bu olayı "Tamamen genetik ve bilgi içerikli proje hırsızlığı" şeklinde yorumladı.

200 kovanın da kullanılamaz hâle getirildiğini, yaklaşık dört milyon arının telef edildiğini aktaran Prof. Dr. Muz "Kraliçe arılar, hastalıklara dayanıklı üstün arı ırkları ve yüksek protein içerikli örnekler çalındı. Bu arıların özelliği uysal olması ve yüksek miktarda bal üretmesiydi. Amacımız, kimyasal ilaç üretiminde kullanılan maddelerin ithalatına son vermek, stratejik önem taşıyan arıcılık konusunda Türkiye’nin sahip olduğu dünya ikinciliğini daha da yukarıya taşımaktı. Projeyi 2023 yılında lanse edecektik. Bizi yıldıramayacaklar. Vazgeçmeyeceğiz ve bütün hırsımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Projeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına tamamlayarak patentini Tarım Bakanlığımıza hediye edeceğiz. Ürünleri ürettikten sonra hem tüketicilerimize hem de arıcılarımıza dağıtacağız" diye konuştu.

Kuraklık ve toz taşınımı arıcılık sektörünü vurdu! Son 10 yılın en kötü sezonu Elazığ'da kuraklık ve toz taşınımı sebebi ile arıcılık sektöründe son 10 yılın en kötü sezonu yaşanıyor. Elazığ Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fırat Canbay, rekoltede yüzde 50'ye yakın düşüş beklediklerini söyledi.