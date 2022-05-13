Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik'te 29 Mart'ta tüm Türkiye'nin yüreklerini sızlatan bir olay meydana gelmişti. 5 Mart'ta dünyaya gelen minik bebek, annesi tarafından boş bir arsaya bırakılarak ölüme terk edilmişti. Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yaptığı ve 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

MAMA YÜZÜNDEN SOLUNUMU DURDU

Annesi tarafından sokağa terk edilen ve 30 Mart'ta çocuk bakımevine alınan Nisa bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonucu solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı belirlendi.

Sabah gazetesinin haberine göre; bakımevine geldikten sadece 1 gün sonra temizlik personeli, Nisa bebeği yatağını değiştirmek için kucağına aldığında korkunç durumu fark etti. Bebeğin hareketsiz olduğunu gören personel hemen kurum hemşiresine haber verdi. Nisa bebeğin hareketsiz olduğu ve nefes almadığı fark edildi. Kalbi de atmayan minik bebeğe oksijen tüpüyle solunum desteği verildi, nabız alınamadı.

KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILDI, SAĞLIK DURUMU HALA KRİTİK

Öte yandan, cezaevindeki annesinin izniyle Nisa bebeğe kök hücre nakli yapılmasına karar verildiği ve bu işlemin uygulandığı ortaya çıktı.

Küçük bebeğe yaklaşık 2 hafta önce de nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'trakeostomi' uygulanması kararı alındığı ve anneden gerekli onayın alındığı, uygulama sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Bebeğin güncel sağlık durumunun ise hâlâ kritik durumda olduğu belirtildi.

YAŞANANLAR HAFIZALARA KAZINDI

Nisa bebeğin hikayesi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmiş, Tüm Türkiye minik bebeğin sağlık durumunu yakından takip etmişti. Ortaya çıkan gerçekler ise vicdanları sızlatmıştı... Elde edilen bilgilere göre; Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, savcılık da biyolojik annenin peşine düştü.

Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı ve hatta bebeği alıp almayacaklarını uzaktan kontrol ettiği tespit edildi. Yakalandıktan sonra bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. tutuklandı. Anne hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Nisa bebeğin annesinden pişkin savunma! Pendik'te 3 aylık ‘Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru Sepetçioğlu, 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, “Bilerek ve isteyerek yapmadım. Suç kastım yoktu. Bebeği bir evin önüne bıraktım, bulunsun ve alsınlar diye zile bastım” dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Nisa bebeği terk eden anne için istenen ceza belli oldu Pendik'te boş bir arazye 2 aylık bebeğini bırakarak sırra kadem basan anne Ebru S. gözaltına alındı. Nisa bebeği terk eden anne için 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.