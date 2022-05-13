13 Mayıs güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar ve Burdur'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Burdur'un batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
OSMANİYE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Eskişehir ve Konya çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜMÜŞHANE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
Dikkat! Öğle saatlerinde bastıracak: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji İç Ege ve Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak uyarıda bulundu.
Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı! Uzman isim Marmara için tarih verdi, sağanak geliyor Meteoroloji 9 Mayıs hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, sağanak yağışlar için bölge bölge uyarırken, hafta sonu Marmara'da da sağanak görülme ihtimali olduğunu açıkladı.