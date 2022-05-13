Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü’nde bir sitede meydana gelen korkunç olayda hamile olduğu öğrenilen Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye’ye geldi.

DOĞAR DOĞMAZ ATTI

İstanbul’a yerleşme kararı veren aile, Beylikdüzü’nde bir siteden ev tuttu. Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı. Yabancı uyruklu kadın, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları apartman dairesinin balkonundan binanın teras katına attı.

KARGALAR UÇUŞUNCA FARK EDİLDİ

Bir süre sonra sitede karga istilası yaşanınca feci olay ortaya çıktı.

Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti.

Durum önce site yönetimine, ardından da polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan korkunç hadiseyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

ÖLÜ DOĞDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ

Terasa düşer düşmez öldüğü saptanan yeni doğmuş bebeğin, A.K.M. adlı Libya uyruklu kadının attığı ortaya çıktı. Yabancı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı.

Libya kökenli kadın emniyette verdiği ifadede ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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