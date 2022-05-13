Türkiye Gazetesi

Van'da görevli doktor Gürkan İmre'nın adıya başı adeta dertte. Yörede 'ü' harfinin 'ö' şeklinde telaffuz edilmesinden dolayı zorlandığını belirten Dr. İmre, isminin yanlış yazılmasından dolayı kargolarının başkasına gittiğini ve hastalarının kendisini bulamaması gibi sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Dr. İmre, isminin gülümseten hikayesini anlattı.

Sıkça yaşadığı olay karşısında karşılaştığı yazım yanlışlarını kaydeden Dr. İmre, şiveden kaynaklı kimisinin kendisini ‘Görkan’ kimisinin de ‘Türkan’ olarak yazdığı görselleri hatıra olarak sakladı. Yaşadığı bu sıkıntılar devam ederken hastaneye Gürkan isimli başka doktor atandı. Hastaların kafasının karıştığını ifade eden Dr. İmre, "Onun hastaları bana, benim hastalarım ona gidiyor" diyerek serzenişte bulundu.

"İLKOKULDA KENDİM DE İSMİMİ YANLIŞ YAZDIM"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, doğarken dedesinin kendisine 'Lokman' ismini verdiğini ancak nüfus memurunun önerisiyle kimliğine 'Gürkan' isminin yazıldığını ifade etti. Dr. İmre, "Nüfus memuru babama Lokman isminin eski olduğunu söylemiş. İsmimi de bu memur değiştirmiş. Ancak küçükken bana ‘Lokman’ diye seslenmeye devam edildi ve ben de ismimin Gürkan olduğunu bilmiyordum. İlkokulda da ismimin ‘Gürkan’ olduğunu öğrendim. Ancak bizim yörede ‘ü’ harfini ‘ö’ şeklinde okuyorlar. Ben de ilkokulda ‘Görkan’ olarak yazıyordum. Hatta sınavda öğretmen ismimi yanlış yazdığım için puanımı kırmıştı" dedi.

"YILLARDIR MUZDARİPİM"

Hastalarının ve akrabalarının ismini doğru telaffuz etmekte zorlandıklarını dile getiren İmre, "Bu süreçte kimisi Gürkan yerine, ‘Türkan’ yazıyor. Gökhan, Görkem diyor ancak Gürkan diyen çok az var. Tam toplum ve hastalarım ismimi öğrendi derken, hastanemize Gürkan isimli başka bir kardiyolog başladı. Şimdilerde de iki Gürkan olarak hastalar açısından sıkıntı yaşıyoruz. Onun hastaları bana, benim hastalarım ona gidiyor. İsmimden dolayı yıllardır muzdaripim" diye konuştu.

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