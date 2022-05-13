Türkiye Gazetesi

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu ile Kaplan’ın annesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

18 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ

Daha önceki celsede mütalaayı açıklayan savcı, sanıklar Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemişti.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Karar öncesi son sözlerini söyleyen sanık Arduçoğlu, Kaplan ailesinin televizyon programlarında adalet aradığını, kendisinin ise adalet güveninin tam olduğunu ve suçsuz olduğunu belirtti.

Diğer sanık Güzelyurt ise bütün delillerin ortada olduğunu ve verilen karara karşı boynunun kıldan ince olduğunu beyan etti.

Tutuklu sanıkların beyanlarının ardından kararı açıklayan mahkeme, sanıklardan Arduçoğlu ve Güzelyurt’un beraatine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

7 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan olayda Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, iki isim hakkında şikâyette bulunduktan bir hafta sonra intihar etmişti. Kaplan, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Güzelyurt ve Arduçoğlu çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanmıştı.

Eda Nur Kaplan intiharında iğrenç mesaj: Yaşları küçük, aralarından seçeriz! Ankara'da cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunan ve annesine bir mesaj göndermesinin ardından yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın istismar şüphelisi Yusuf G.'nin mesajları ortaya çıktı. Şüphelinin bir arkadaşına "Yaşları küçük, aralarından seçeriz" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Eda Nur Kaplan'ın ölümü ile ilgili 2 kişi tutuklandı! Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan zanlı Y.G, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanmıştı bu olayda bir yeni gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınanlardan Mehmet A. da adliyeye sevk edillmişti, yine aynı suçtan o da tutuklandı.

Bakanlıktan Eda Nur Kaplan açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma evresinin yakından takip edildiğini bildirdi.