Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan iş adamı Rauf Karancı, üç katlı bir apartmanın birinci katında bulunan eşyalı dairesini iki yıl önce kargo firmasında çalıştığını bildiği S.B.'ye kiraladı. Sahibi olduğu evin kapısını çalınca kiracısının evini bir başkasına kiraladığını öğrenen adam, eski kiracısı S.B. tarafından dolandırıldığını iddia etti.

KİRACISI EVİ KİRAYA VERMİŞ

Karancı "İki yıl önce S.B. isimli şahıs ve ailesine evimi kiraya verdim. Bir yıllık sözleşmemiz vardı, sözleşme geçen yıl dolmuştu ancak bir yıl daha devam ettiler. Sözleşmenin bitmesine üç gün kala kendisi ile irtibata geçmeye çalıştım, üç aydır da kirayı ödemiyordu, açmayınca eve gittim, kapıyı başkası açtı. Bu evi kiraladıklarını söylediler. Ben 2550 lira kiraya vermiştim, bu şahıs başka birisine 5 bin liraya kiraya vermiş, üstelik bir yıllık kirayı da peşin almış" dedi.

Ev sahibi Karancı, "Evi kiralayan şahıslara sorduğumda emlakçı aracılığı ile bulduklarını, eski kiracının kendisini ev sahibi gibi göstererek kontrat imzaladığını, yıllık kirayı ve emlakçı komisyonunu peşin ödediklerini söylediler" diyerek, hem kendisinin hem de evi kiralayanın mağdur olduğunu belirtti.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Elinde S.B. ile daha önce yaptıkları kira kontratı ve tahliye taahhütnamesi bulunan ev sahibi Rauf Karancı "İnsanlar da mağdur oldu, ben de mağdur oldum. Emlakçıdan ev kiralanması, kontrat imzalanması normal bir durum. Karşı tarafın şüphelenmemesi gayet doğal, ancak emlakçının bu durum karşısında uyarması ve tapu senedini, DASK belgesini görmesi gerekiyordu. Böyle durumlar yaşanıyor, artık kimsenin kimseye güveni kalmadı. Gerekli yerlere başvurularımı yapacağım. Eski kiracım hakkında suç duyurusunda bulunacağım kimse mağdur olmasın" dedi.

Karancı, eski kiracısına ulaşmaya çalıştığında sürekli kendisini atlattığını, kiraya veren emlak firması ile görüştüğünde ise bir karışıklık olduğunu ve zararının telafi edileceğini söylediklerini belirtti. Ev sahibi Rauf Karancı, evine yerleşen ailenin mağdur olmaması için de elinden geleni yaptığını, yeni kontrat düzenleyerek yeniden aynı kişiye bir yıllık kiraya vereceğini ama sonrası için artık güveninin kalmadığını ifade etti.

"BİR BAŞKASINA KİRALAMAK YASAL DEĞİL"

Olaya dair değerlendirmede bulunan ve 15 yıllık gayrimenkul firması yetkilisi olan Secattin Aytan, "Kiracının oturduğu evde sadece kendisi oturabilir, bir başkasına kiralaması kesinlikle yasal değil" bilgisini vererek, her iki tarafın da dolandırılmaması adına belgeleri kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

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