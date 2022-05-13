Türkiye Gazetesi

Manavgat ilçesinde ırmak kenarında bir vatandaşın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen kurtarma ekibi, 2 metreden aşağıya düşen ve başından yaralanan şahsı, düştüğü yerden sedye yardımıyla çıkarırken, adının A.D. olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BÖĞÜRTLEN DALLARI IRMAĞA DÜŞMEKTEN KURTARDI

A.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ırmağa düşmek üzereyken böğürtlen dallarına takıldığı bildirildi.

Manavgat Kaymakamlığında çalışan A.D.’nin Cuma namazı çıkışında kaymakamlığa dönerken aşırı sıcaktan dolayı ırmak kenarında dinlenmek için oturduğu, dengesini kaybederek düştüğü bildirildi.

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