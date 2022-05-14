Her şehir bir özelliği ile öne çıkar, bu normal. Adana kebabı, Adıyaman çiğ köftesi, Mersin tantunisi, Sakarya ıslama köftesi. Ya da turizm olur bu özellik; Nevşehir ve peribacaları, Ağrı Dağı, Bursa Ulucami, Artvin boğa güreşleri vs.
Hayvan da olabilir; Sivas Kangalı, Karaman koyunu, Van kedisi… Ama bazı illerin öyle bir ürünü var ki, “etinden, sütünden, derisinden, yüreğinden, ciğerinden” faydalan.
Biz buna “bir tat, sayısız imalat” diyelim kestirmeden…
Buyurun, bu konuda en öne çıkmış altı vilayetin altı “alametifarikası.”
GAZİANTEP / FISTIK
Vişneli bar
Fıstık topları
Dürüm baklava
Kurabiye
Pesto
Puding
Salata
ISPARTA / GÜL
Terrin
Jöle
Dolma
Pasta
Bisküvi
Kuki
Kurabiye
Sos