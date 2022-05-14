Türkiye Gazetesi

Her şehir bir özelliği ile öne çıkar, bu normal. Adana kebabı, Adıyaman çiğ köftesi, Mersin tantunisi, Sakarya ıslama köftesi. Ya da turizm olur bu özellik; Nevşehir ve peribacaları, Ağrı Dağı, Bursa Ulucami, Artvin boğa güreşleri vs.

Hayvan da olabilir; Sivas Kangalı, Karaman koyunu, Van kedisi… Ama bazı illerin öyle bir ürünü var ki, “etinden, sütünden, derisinden, yüreğinden, ciğerinden” faydalan.

Biz buna “bir tat, sayısız imalat” diyelim kestirmeden…

Buyurun, bu konuda en öne çıkmış altı vilayetin altı “alametifarikası.”

GAZİANTEP / FISTIK

Vişneli bar

Fıstık topları

Dürüm baklava

Kurabiye

Pesto

Puding

Salata

ISPARTA / GÜL

Terrin

Jöle

Dolma

Pasta

Bisküvi

Kuki

Kurabiye

Sos



