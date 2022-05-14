Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Online satış ve dijital platformlardaki girişimler ile moda sektöründe ikinci el pazarı çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. İkinci el giyim trendi, pandemi sürecinde tırmanışa geçmesinin yanı sıra mağazalara göre daha uygun fiyatlı olmasıyla pazardaki yerini sağlamlaştırdı. Kıyafet endüstrisinin çok müsrif olduğunu göz önünde bulundurunca sürdürülebilirlik açısından da oldukça önemli bir trend olduğu ortaya çıkıyor.

Çevrenizdeki her iki kişiden birinin kullanmayıp, gözden çıkardığı ancak giyilir durumda olan kıyafetini doğrudan çöpe attığını biliyor muydunuz? İlk olarak binbir emekle yapılan giysilerin tabiata etkilerini bilmek ve onların birer çöp olmadığını kavramak gerek. Son yıllarda dünya kaynaklarının hızla tüketiliyor olması ve küresel ısınmanın etkileri biz tüketicileri daha hassas olmaya yönlendiriyor. Modanın ekonomik boyutunu da düşününce ikinci el ve vintage ürünlere de bilinçli tüketiciler tarafından rağbet artmaya başladı. Özetle ikinci el demek, tüketimi de azaltmakla eş değer.

Moda adı altında sadece bir sezon giyeceğiniz bir kıyafeti yeni almak yerine ikinci el alarak çevreye ve bütçenize fayda sağlayabilirsiniz. Ancak her ne kadar birçok ikinci el sitesi ve mağazaları açılmış olsa da tüketicilerin yüzde 30’unda hâlâ ön yargı söz konusu. Bu ön yargıların başında ise ikinci elin kirli ve yıpranmış olması geliyor. Ancak sitelerde biraz gezindiğinizde sadece bir defa giyilmiş bir elbisenin bile sırf beğenilmediği için satışa sunulduğunu görebilirsiniz. Hatta ikinci el mağazalarında kendinizi ürünlerin kullanılmış olduğuna ikna etmeniz bile gerekebilir.

İkinci el modaya yönelmeniz için sebepler ise şöyle:

Kalite: Genellikle ikinci el satılan vintage kıyafetler, modern tekstilden çok daha kalitelidir. Kıyafette kalite demek tabiata daha az zarar vermek demek. Bu yüzden kaliteli, uzun ömürlü bir giysi arayışındaysanız vintage mağazalar tam size göre!

Benzersiz: Bir kıyafetin veya bir tarzın moda olmasıyla hemen herkesin aynı görünmesinden hoşnut değilseniz ikinci el dünyasını aralamanın tam vakti! Çünkü ikinci el mağazalarında her şey tek ve benzersiz. Hiç ummadığınız zamansız ve eşsiz parçalara rastlamanız an meselesi.

Yine de ikinci el giyinmeyi tercih etmiyorsanız tüketici olarak elinizdeki kıyafetleri satarak döngünün bir parçası olabilir, evinizde yer açabilir ve bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Yardım kuruluşları da genellikle ikinci el giysi satarak kaynak oluşturma yoluna gider. Sizler de kullanmadığınız giysileri bağışlayarak hem yaşadığınız çevreye hem de yardım kuruluşuna destek olmuş olursunuz.

90'ların gözdesi süveterler yeniden moda 90'lı yılların modası süveterler geri döndü. Yeni süveter trendi, havalı ve zarif bir çizgide daha modernleşmiş tarzda sokak stillerinde hızla yer almaya başladı