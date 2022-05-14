Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Göz altı bölgesi vücudun sodyum seviyesinin en düşük olduğu bölgelerden biridir. Fazla tuz tüketimi de bu bölgelerde şişliğe sebep olur. Yatış şeklinizin de göz altı torbalarına davetiye çıkardığını biliyor muydunuz? Bunun için mümkün olduğunca sırt üstü ve başınızı yüksek konumlandırarak uyumalısınız. Düzensiz uyku, yetersiz su tüketimi ve makyajdan arındırılmayan cilt göz altı torbalarının davetçisidir.

Temizlenmeyen makyaj, göz çevresine zarar vererek şişkinliğin yanı sıra morlukların oluşmasına da sebep olacaktır.

Doğru makyaj için yüz analizi şart Geçmişten günümüze kadınların vazgeçilmezi olan makyajı teknik bilmeden uygularsanız kötü bir sonuçla karşılaşmanız kaçınılmaz. Doğru bir makyaj için yüzünüzü tanımanız ve pratik yapmanız şart.

