Türkiye Gazetesi

TACİHANE - Tacihan YONGACI

Hayat alanlarınızda son yıllarda moda olan gaz beton uygulamaları ile bohem bir etki oluşturmanız mümkün. Bununla ilgili olarak geçen yıl şubat ayında Bodrum’da bulunan yazlığım için yaptığım duvardan bahsetmek istiyorum.

Yurt dışında bu tip benzer duvar çalışmalarını çok fazla görüyordum. Çok beğendiğim bir uygulama olduğu için yazlığımın duvarında kendim nasıl yapabilirim diye düşünmeye başladım. Herhangi bir yapı marketinden 15 cm’lik gaz betonlardan ve gaz beton yapıştırıcısı aldım. Önce duvarda matkap yardımıyla delikler açtım, sonra da gaz betonları yere dizip testere ile kestim. Çok yumuşak bir ürün olduğu için bu şekilde rahatlıkla kesilebiliyor.

Sırasıyla gaz beton yapıştırıcısı yardımıyla duvara yapıştırdım ve su ile karıştırdığım saten alçıyı bir sünger yardımıyla yüzeye sıvadım. Kuruduğunda ise oval bir görüntü verebilmek için zımparadan yardım aldım.



ŞIK BİR GÖRÜNTÜ

Gaz beton ile dilerseniz balkonlarınıza bir sedir de yapabilirsiniz. Banyo ve mutfaklara uygulandığında da çok şık bir görüntü oluşturuyor. Benim en sevdiğim tarzlardan birisidir gaz beton uygulamaları... Bütün bu uygulamaları Instagram hesaplarım Dekotrend ve Tacihan Yongacı’dan da videolu anlatımlar şeklinde izleyip öğrenebilirsiniz.







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