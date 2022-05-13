Türkiye Gazetesi

Kırkağaç'ta Yağmurlu Recai Berber İlkokulunda yaşanan olayda 20 öğrenci öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlandı. Öğrencilerde baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelken sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri hastanelere kaldırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Zehirlendikleri tahmin edilen öğrencilerden 10'u tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

11 aylık bebek annesinin ilacını içip zehirlendi Zonguldak'ta annesinin kullandığı ilacı içen 11 aylık bebek zehirlendi.

Samsun'da 80 öğrenci iftar yemeğinden zehirlendi Samsun'da Iran uyruklu üniversite öğrencilerinin bulunduğu derneğin düzenlediği iftarda 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.