Türkiye Gazetesi

Antalya’da tarım kimyasalları üreten fabrikada gaz sızıntısı oldu, zehirlenen 2 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçi ise hastaneye kaldırıldı. Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tarım kimyasalları üreten fabrikada gaz sızıntısı yaşandı.

2 İŞÇİ CANINDAN OLDU

İşçilerin fenalaşması ile durum anlaşılınca fabrika hızlı bir şekilde boşaltıldı. İlk belirlemelere göre gaz zehirlenmesi geçiren 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Diğer personellerin ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Fabrikada gaz sızıntısı: 8 işçi hastaneye kaldırıldı Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir peynir fabrikasında amonyak tankında gaz sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen 8 işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Doğalgaz sızıntısından 1’i doktor 6 kişi zehirlendi Çorum’da doğalgaz sızıntısı nedeniyle 5’i aynı aileden, 1’i doktor olmak üzere 6 kişi zehirlendi. Fenalaşarak kızını arayan baba olası bir faciayı önledi.