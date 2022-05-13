Türkiye Gazetesi

Uşak'ta kadın sürücünün kullandığı araç tarlaya uçtu, kazada kadın öldü kocası ise kurtulduç Kaza, Banaz - Uşak Karayolları Kızılhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Arabası ile Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Ebru Carter (54), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aracın kontrolünü kaybetti. Araç daha sonra yol kenarındaki bariyerleri aşarak tarlaya uçtu. 30 metre boyunca takla atan arabanın kadın sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler talihsiz kadının olay yerinde öldüğünü belirlerken hafif yaralanan İngiliz uyruklu kocası David Niguel Carter (53), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından Carter’in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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