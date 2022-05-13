Türkiye Gazetesi

Samsun'un Havza ilçesine bağlı 25 Mayıs Mahallesi'nde oturan 59 yaşındaki Rıfat Köse, asansör boşluğuna düştü. Yardım çığlıkları üzerine evlerinden çıkan bina sakinleri, Köse'yi, ikinci ve üçüncü kat arasında kalan asansörün üzerinde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, sekiz gündür verdiği hayat mücadelesini bugün kaybetti. Köse, doktorların bütün çabasına rağmen vefat etti. Merhumun Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yargıtay’dan bakımsız asansöre emsal karar! Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor Kiralık daire bakmak için gittikleri apartmanda asansörün düşmesiyle yaralanan 3 kişi mahkemeye giderek şikayette bulundu. Asliye Ceza Mahkemesi ise asansörün bakımını zamanında yaptırmayan apartman yöneticisi ile yetkili firma sahibini mahkumiyete çarptırdı. Davada son kararı veren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, apartman yöneticisi ile asansör bakım firması yetkilisinin “Taksirle Yaralama” suçunu işlediğine hükmetti.

Asansörde ölü bulunmuştu...Yaşlı kadının katili komşuları çıktı Mersin'de oturduğu sitenin asansöründe cesedi bulunan yaşlı kadının, misafirliğe gittiği komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Karanlıkta görmedi, 5. kattan asansör boşluğuna düştü Yeni taşındığı evinde uydusunu tamir ettirmek istedi, başına gelenler şoke etti. Hastaneye kaldırılan talihsiz gencin durumu ağır.