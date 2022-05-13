Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan son sınıf öğrencisi Ömer Pural (23), önceki gün akşam saatlerinde 4. Levent’te yarı zamanlı çalıştığı kaya tırmanışı salonuna geldi. Mesai bitimi iş arkadaşı Barış G, kendisine dükkânı kapatacağını ve çıkmaları gerektiğini söyledi. Pural ise biraz işi olduğunu belirtip “Sen çıkabilirsin” dedi.

CESEDİ BULUNDU

Evine giden Barış G, sabah iş yerine geri döndüğünde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Pural’ı barfiks demirine asılı hâlde buldu. Olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri, öldürdüğü belirlenen gencin cesedini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

POLİS KAMERALARI İNCELEYECEK

Polis ekipleri de güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İntihar ettiği düşünülen gencin, kesin ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.

5 AY ÖNCE SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞ

Bu arada, Pural’ın üniversitenin Dağcılık Kulübü’nde olduğu, bu sporla ilgilendiği öğrenildi. Beş ay önce ise sevgilisinden ayrıldığı belirtildi.

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