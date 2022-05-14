Türkiye Gazetesi

İstanbul'da sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen şahıs karşılaştığı manzarayla şoka girdi çünkü İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan 23 yaşındaki Ömer Pural cansız bedeni yarı zamanlı çalıştığı iş yerindeki barfiks demirine asılı haldeydi.

4. Levent’te meydana gelen olayda Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ömer Pural (23), önceki gün akşam saatlerinde yarı zamanlı çalıştığı kaya tırmanışı salonuna geldi. Burada mesaisini tamamladıktan sonra işyeri çalışanı Barış G, Pural’a işyerini kapatacağını ve çıkmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Pural, işyerinde biraz daha kalacağını ifade ederek Barış G’ye çıkabileceğini söyledi.

GENCİ ASILI HALDE BULDU

İşyerinden ayrılan Barış G, sabah saatlerinde geri geldiğinde Ömer Pural’ı barfiks demirine asılmış halde buldu. Çalışanın ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Olayın ardından çalışma başlatan ilçe ekipleri, işyeri çalışanı Barış G’nin ifadesine başvurarak işyerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda polis, gencin intihar ettiği şüphesi üzerine durduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GERİYE TIRMANIŞ YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER KALDI

Gencin ölümünü haber alan yakınları ise göz yaşlarına boğuldu Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan ve üniversitenin Dağcılık Kulübü’nde olduğu öğrenilen Ömer Pural’ın dağcılık ve tırmanma sporu yaptığı öğrenildi. Ayrıca gencin yaklaşık 5 ay önce sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı. Gençten geriye ise kayalıklarda tırmanış yaptığı görüntüleri kaldı.

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