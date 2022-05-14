Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme taşınan meteor iddiaları, günün en çok konuşulanları arasına girdi. Birçok ilde yaşayan kullanıcılar tarafından dile getirilen iddia sonrası "Marmara Bölgesi'ne meteor mu düştü?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Özellikle İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de yaşayan sosyal medya kullanıcılarının dile getirdiği iddia sonrası söylentiler yayıldı. Bazı kullanıcılar meteorun parlak bir şekilde olduğunu ve net olarak görüldüğü iddia ederken, meteorun yeryüzüne düştüğü öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Saat, 21.10 civarında Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Ankara'dan da görüldüğü ifade edilen meteorun net ve parlak bir şekilde düşüşü iddiası sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Bazı kullanıcıların kesin olarak gördüğünü iddia ettiği meteorla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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