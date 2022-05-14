Türkiye Gazetesi

Malatya'da yaşanan korkunç kazada 1 yaşındaki 2 bebek ve araç sürücüsü hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Malatya-Elazığ D-300 Karayolu Bent Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada Elazığ istikametine seyir halinde olan Şehmus Er (29) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip takla atarak ters döndü.

Feci kazada araçta 6 kişi bulunuyordu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Enbiya Er (1) ve Zeynep Tuaç (1) olay yerinde hayatını kaybederken, Günay Er (20), Erdal Tuaç (39), Melekşah Tuaç (38) yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesi ile yaralılara müdehaale edilirken araçta bulunan 2 bebek ve araç sürücüsü Şeyhmus Er'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralıların Turgut Özal Tıp Merkezi’ne, hayatını kaybedenlerin ise Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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