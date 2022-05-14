Türkiye Gazetesi

Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Turgut, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda trafik cezasının olup olmadığına bakmak için e-Devlet’ girdi. Turgut e-Devlet’e girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Adına icra takibi, başlatıldığını öğrenen Turgut, tüm mal varlıklarına el konulduğunu öğrendi. Eline ulaşmayan tebligatlar nedeniyle itiraz da edemeyen Turgut, S.A. isimli işi tarafından adına senet düzenlenerek elden 238 bin TL borç almış gibi gösterilerek hakkında icra takibi başlatıldığını öğrendi. Aylardır hukuk mücadelesi veren Turgut, imza ve almadığı parayı kanıtlamak için uğraşıyor. Emekli olan Mustafa Turgut, evini geçindirebilmek için bir başka taksi durağında şoför olarak çalışmaya başladı.

HAKKINDA HACİZ KARARI ÇIKTI

e-Devlet uygulamasına girdiğinde adına haciz düzenlendiğini gören Mustafa Turgut, “İtirazımızı yapacaktık ama bu süre dolmuş. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bana haciz gönderen şahsı uzaktan yakından tanımıyorum, 10 yıldır aynı telefon hattımı kullanıyorum. Bu şahısla bir bağım yok. 6 ay önce kredi çekip, 3 yıl boyunca aracımı satamamam çünkü ben ÖTV indiriminden araç aldım. Ama bu şahsın iddiasına göre araç değişikliği için ben ondan para istemişim. O kişiyi ne gördüm ne biliyorum, nede telefon görüşmem var. Herhangi bir bağlantım yoktur” diye konuştu.

“PARAYA İHTİYACIM OLSA KOOPERATİFİM VAR”

Başına gelen olay hakkında bilgiler veren Turgut, “ A4 kağıdına senettir diye yazılmış. Kimlik numaramı yazmışlar, bana bir iş icabı para lazım olmuş, S.A. ismindeki kişiden elden nakit para almışım bir yıl sonra ödeyeceğim diye. Ben bu şahsı tanımıyorum. Paraya ihtiyacım olursa bankadan, kooperatiflerim var. Şahıstan para alma gibi bir durumum olmaz. Geçmişe dönük tarama yapıyorum, hiçbir yere imza atmadım. Tüm mal varlıklarıma haciz geldi. Ticari aracıma, daireme, dükkanıma satılamaz tedbiri konuldu. 8 aydır da ticari taksim bağlı çalışamıyorum. Mağdur oldum. Sorunumun çözülmesi için destek bekliyorum” dedi.

“ARACIM VAR ÇALIŞAMIYORUM”

E-Devlet'e bakmasa adına gelen bu hacizden haberi olmayacağına vurgu yapan Mustafa Turgut, “ Bir gün yolcum ile giderken aracıma el konulurdu. Farkında değilim hiçbir şeyim, trafik cezam var mı diye baktım bu olayla karşılaştım. İtiraz ettik ama tebligattaki itiraz süresini kaçırmışız. Tebligattan haberim yok. Benim kimseye borcum yok, elden nakit parada almadım. Bunu iddia eden şahsı da tanımıyorum. Bu olaydan sonra sinir ve stres nedeniyle aşırı bir kilo verdim. Aracım var çalışamıyorum. Bu borcu kabul etmiyorum” dedi.

GERÇEĞİ E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENDİ

Mustafa Turgut'un avukatı Yusuf Karaşahin, müvekkilinin olayı e-devlet üzerinden öğrendiğini hatırlatarak, “ Dosyayı inceledik, tebligat almadığını tespit ettik. Dosyaya bakıldığı zaman ise tebligatın yapıldığını itiraz sürelerinin geçmiş olduğunu gördük. Bununla ilgili usulsüz tebligat yapılığı için dava açtık. Hemen arkasından dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilim evraktaki imzayı kendisinin atmadığını ve karşı taraftaki şahsı da tanımıyor. Borcumuzun olmadığına dair menfi tespit davası açtık. Süreç devam ediyor ama müvekkilim ciddi oranda mağdur oldu” ifadelerine yer verdi.

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