Türkiye Gazetesi

Dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde kan donduran bir olayda pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen 25 yaşındaki M.G., 1 hafta önce 2 yaşına giren kızı Betül G.’yi karnının iki yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Aynı evde kalan genç kadının annesinin sabah işe giden damadı O.G.'yi araması ve O.G.’nin eve gelmesi ile ortaya çıkan olayda ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri de olay yerine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından minik bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli tıptaki işlemlerin ardından minik Betül, Side Kemer Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ANNE TUTUKLANDI

2 yaşındaki minik Betül'ün toprağa verildiği saatlerde ise Sarılar Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan anne M.G. Manavgat Adliyesi'ne çıkarıldı. Nöbetçi savcının tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk ettiği M.G.'nin tutuklanmasına ve 3 hafta süresince Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözetim altında tutulmasına karar verildi.

İFADESİNDE KAN DONDURAN SÖZLER

Anne M.G.’nin ifadesinde, pandemi sürecinde psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını, 3 haftadır tedavi gördüğünü, kızını emzirdikten sonra boğazını sıkmaya başladığını, boğazını bırakıp meyve bıçağını sapladığını, bunu neden yaptığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

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