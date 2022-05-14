Türkiye Gazetesi

Avcılar’da yaşayan Özgür Ağaoğlu, eşi ile problemli olan evliliklerini sonlandırmak için boşanmak istedi. Aylardır boşanmaya çalışan Ağaoğlu dün sabah saatlerindeki boşanma davası için erkenden uyanarak aracını gelin arabası gibi süsletti ve adliyeye gitti. Dava sonucunda eşi ile boşanan Özgür Ağaoğlu “Bekarlık Sultanlıktır” yazılı aracı ile İstanbul’u gezdi. Süslenen araç havadan da görüntülendi.

AHIM VARDI, YAPTIM

Trafikteki vatandaşların şaşkınlıkla izlediği Ağaoğlu yaşananlar ile ilgili, “Benim 5 seneden beri nikahlı karımdı, biz ayrılmaya karar verdik. Uzun süre anlaşmaya çalıştık ama anlaşamayınca ortak bir karar ile ayrılmak istedik. Ben aracımı bu şekilde süsletip adliyeye gittim sabah. Allah herkese nasip etsin. Evli olup da çoluğu çocuğu olmayanlara özellikle bekarlık sultanlıkmış gerçekten. Benim bir ahım vardı, boşandığım zaman bu şekilde yapacağım diyordum, yaptım. Bu şekilde Boğaz Köprüsünü, Tem Otoyolu’nu geçtim Arnavutköy’e kadar geldim. Gören insanlar şaşırıyor ilk başta gelin arabası zannediyor yazıyı görünce gülüp geçiyorlar bundan sonra asla evlenmeyi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNCE ARACIMI SÜSLEDİM SONRA ADLİYEYE GİTTİM

Konuşmasına devam eden Özgür Ağaoğlu, “Sabah evimin yanındaki bir çiçekçiye gittim ben boşanıyorum, ne kadar süsleme olur dedim, ’Bugün hemen yapabiliriz’ dediler. Hemen aracımı süslettim ve adliyeye gittim sonrasında. Avcılar’da başladım yolculuğuma her yeri dolaştım şimdi de Tekirdağ’a gideceğim” şeklinde konuştu

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