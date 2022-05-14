Türkiye Gazetesi

Vatandaşların sıklıkla uyarıldığı konulardan biri de prizde herhangi bir şey takılı bırakmamak. Öyle ki bri anlık unutkanlık insanı canından bile edebiliyor. Özellikle gece saatlerinde prize takılan şarjlar resmen tehlike saçıyor. Bu duruma örnek bir olay İstanbul Bağcılar'da meydana geldi ve prizde unutulan şarj aleti şiddetli bir şekilde patlayarak iki evi kullanılamaz hale getirdi.

Bağcılar Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, gece saatlerinde prize takılan şarj aleti sabah saatlerinde aşırı ısınarak patladı. Patlayan şarj aletinden çıkan yangın kısa sürede 5 katlı binanın çatı katında bulunan daireyi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DAİRELER KÜL OLDU

Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yan binanın çatısına da sıçrayan yangın kontrol altına alınarak yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana olmazken, daireler kullanılamaz hale geldi.

'KOMŞULARIN ÇATISINA SIÇRADI'

Mahallede yaşayan ve yangına müdahale etmeye çalışan Musa İlmat, “Bu çatının ucunda bulunan naylon parçalarından başlayarak yandı. Perdeler falan da tutuşunca komple çatıyı sardı. Aleve biz müdahale etmeye çalıştık ama söndüremedik. Komşularımızın çatılarına da sıçradı alevler, itfaiye ekipleri geldiler onlar müdahale ediyorlar.

Neyden çıktığını bilmiyoruz ama uç kısımdan başladı ondan sonra komple yandı. İçeride yaşayanlar var normalde ama o anda boştu herhalde çok şükür kimse yaralanmadı. Her şey kontrol altında şu anda” şeklinde konuştu.

Patlayan şarj aleti evi alev alev yaktı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir binanın 4. katı, evde bulunan taşınabilir şarj aletinin patlaması sonucu alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülebildi.

Prizde unutulan şarj aleti yangına neden oldu Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 2'nci katında prizde unutulan şarj aleti yüzünden çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde bulunan ve dumandan etkilenen bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.

Şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kişi, şarj aleti nedeniyle çıkan kavgada ağabeyini tabanca ile vurarak öldürdü.