Türkiye Gazetesi

Adıyaman’da Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

Bir birine saldıran şahıslara olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir araç ile bir iş yerinin camlarında maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Taksicilerin müşteri kavgası: Caddeyi ringe çevirdiler Beşiktaş’ta müşteri kavgasına tutuşan iki taksici birbirine girdi. Caddeyi boks ringine çeviren taksicilerin kavgası kameraya anbean yansıdı.

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