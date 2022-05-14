Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıkta olan Karagöl mevkisindeki dağlarda karlar erimeye başladı. 150'ye yakın endemik bitkiyi barındıran göl çevresinde manzara kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Kış mevsiminin yoğun yağış aldığı bölgede kar erimeye başlarken, bölge ve çevresi dron ile görüntülendi. Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan bölge, Bizans dönemine ait kalıntıları da bulunduruyor.

BURANIN MİLLİ PARK İLAN EDİLMESİ LAZIM

Karagöl’e, her gün çeşitli illerden gelen doğaseverlerin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen araştırmacı Halil İbrahim Algan, “Karagöl’e Değirmendere Mahallesi'nden devam ederek Himsizin gözüne araçları bırakıp, ortalama 2023 rakımlı tepeye ulaşıyoruz. Ortalama bir saatlik yol ile göle ulaşıyoruz. Göl ortalama bin metrekare alana sahip olup, derinliği 50-60 santimetre arasında değişiyor. Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan bölgede ayı, turna, leylek ve angut kuşları bulunuyor. 150’ye yakın endemik bitki türünü barındırıyor. Buranın milli park ilan edilmesi lazım ve turizme kazandırılması lazım. Muhteşem bir doğası var. Haziran sonunda karşı dağlara gidildiği zaman kardelenler boy gösteriyor. Burası Çukurova’nın Akdeniz’e açılan kapısı olarak görünüyor. Yaban hayvanları var, ayı var ve dediğimiz şey şu doğada ayak izlerimiz kalsın” dedi.

Antalya'da vatandaşlar kar manzarası eşliğinde denize girdi Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Antalya’da deniz sıcaklığı 20 derece olunca vatandaşlar Bey Dağları’ndaki kar manzarası eşliğinde Konyaaltı Sahili’nde denize girdi.

Kars yazdan kışa geçti: Sonbaharda kar manzarası Doğu Anadolu Bölgesi'nin soğuk iklimli ili Kars, Eylül ayında beyaz gelinliğini giydi.

Sakin şehir Şavşat'tan kartpostallık kar manzaraları Artvin'in Sakin Şehir ünvanlı Şavşat ilçesi güne beyaz örtüyle uyandı. İlçeye bağlı Yavuzköy köyünde kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin ortaya çıktı.