Türkiye Gazetesi

Bandırmada 31 Mart gecesi yanan tarihi bina tehlike saçıyor. Yangında küle dönen metruk tarihi bina, yanında bulunan merdivenin üzerine çöktü. Binanın bulunduğu sokağın yaya ve trafiğe açık olması sebebiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri mağdur oluyor.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI

Mahalle sakinleri ve araç sürücüleri burada gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasını istiyor.

Hem evi hem iş yeri küle döndü: Yangınların altından karşılıksız aşk çıktı Kahramanmaraş’ta aşkına karşılık bulamayan genç kadın, saplantı haline getirdiği adamın hem evini hem iş yerini küle çevirdi.

Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı Edirne'de fırında çalışan bir şahsın yere dökülen unları kürek yardımıyla toplayarak tekrar lavaş yaptı. O görüntüler kameralara anbean yansıdı.