Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı kavgada yaralandıktan sonra aracıyla olay yerinden ayrılan sürücünün kullandığı kamyonet park halindeki otomobillere çarptı. Kamyonet sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Edinilen bilgi ve iddialara göre, İsmail Pürçüklü (23), Kerkük Caddesi üzerindeki tartışmadaki silahlı kavga vuruldu. Vücuduna saçma isabet eden Pürçüklü, kamyonetine binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Valide Emine Sultan Caddesi’ne geldiğinde bilincini kaybeden Pürcüklü’nün kamyoneti, park halindeki otomobillere çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Pürcüklü, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Pürçüklü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pürçüklü’nün cansız bedeni, morga konuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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