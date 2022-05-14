Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yasadışı göçmenlere yönelik İstanbul'daki kilit ilçe ve mahallelerde, meydanlarda ve umuma açık alanlarda yapılan sıkı denetimlerde, 550’si Afganistan, 357’si Suriye, 173‘ü Pakistan ve geri kalan 272’si diğer ülke vatandaşı olmak üzere toplam bin 352 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği ve sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

SON 16 AYDA 85 BİN 352 YABANCI YAKALANDI

Öte yandan son yakalananlar ile birlikte son 16 ayda ülkeye illegal yollarla giriş yapan ve yasadışı olarak barınan kaçak göçmenlerin sayısı da gün yüzüne çıktı. İstanbul'daki sıkı denetimlerde 2021 yılında 61 bine yakın, 2022’nin ilk 4 ayında ise 24 bin 352 civarında olmak üzere toplam 85 bin 352 kaçak göçmenin yakalandığı ve ülkelerine geri gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

5. Huzur operasyonunda 3 bin düzensiz göçmen yakalandı Düzensiz göçle mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalanırken 29 organizatör ise gözaltına alındı.

Numan Kurtulmuş'tan 'göçmen' açıklaması: Tüm projeler yapılıyor Göçmen konusuna dair önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de olan ve sayıları abartılı bir şekilde ortaya konulan Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere göçmen kardeşlerimizin kendi ülkelerine sağ salim dönebilmeleri için tüm projeler yapılıyor" şeklinde konuştu.